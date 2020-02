Langueux : poursuivis par la police à bord d'une voiture volée, ils s'embourbent

Lundi 17 février, les policiers de la brigade anti-criminalité de Saint-Brieuc ont poursuivi une voiture volée. Le conducteur et ses deux passagers ont pris la direction de Coëtmieux. Leur véhicule a fini par s'embourber.

Langueux, France

Il est aux alentours de 22h lundi 17 février lorsque les policiers de la brigade anti-criminalité de Saint-Brieuc, en patrouille à Langueux, repèrent une voiture signalée volée à Hillion la veille. Les policiers suivent le véhicule à bord duquel se trouvent trois passagers. Alors qu'ils tentent d'intercepter la voiture, le conducteur accélère et prend la fuite. Les policiers se lancent à sa poursuite jusqu'à Coëtmieux où le véhicule fini par s'embourber au lieu-dit "Le chemin-du-coin".

Un conducteur sans permis

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais les trois jeunes costarmoricains prennent la fuite. Les agents de la Bac interpellent rapidement le conducteur de 19 ans et l'un des passagers âgé de 26 ans. Le troisième larron, âgé de 25 ans a été interpellé ce mardi 18 février. Ces trois jeunes sont connus des services de police. Ils sont convoqués devant la justice dans les prochains mois.

Le conducteur, originaire de Saint-Glen, est poursuivi pour conduite sans permis, vol en réunion et refus d'obtempérer. Le plus âgé des passagers, originaire de Coëtmieux sera jugé pour vol en réunion en récidive et le deuxième passage, habitant d'Yffignac, est poursuivi pour recel de vol en réunion.