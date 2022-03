Langueux : un jeune de 18 ans dans un état grave après une perte de contrôle

Un jeune de 18 ans dans un état grave après un accident à Langueux, dans les Côtes-d'Armor ce vendredi 18 mars.

Il a perdu le contrôle de son véhicule près de l'entrée du parking sablonneux du parc du grand pré vers 13h30. La voiture est partie en tonneaux.

Scolarisé au lycée saint-Ilan comme les deux autres jeunes qui se trouvaient dans la voiture, il a été éjecté et s'est retrouvé avec le moteur sur le thorax. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, il a été réanimé et transporté vivant à l'hôpital Yves-le-Foll de Saint-Brieuc. Ses jours ne seraient plus en danger, indiquent les pompiers des Côtes-d'Armor.