Lanildut : une balise de plusieurs tonnes emportée par la houle

Elle trônait en face du port de Lanildut depuis des années mais les assauts de la mer et la forte houle ont eu raison d'elle. "Sur le port, les gens étaient surpris en se baladant" témoigne le maire Raymond Mellaza. Pourtant la balise n'était pas un fétu de paille mais une structure en béton "de plusieurs tonnes, de plus de huit mètres de haut" et fixée directement sur la roche.

Selaouit ouzh an aotroù maer Raymond Mellaza e brezhoneg Copier

Un endroit dangereux

La balise n'était pas là au hasard mais à cause de la dangerosité du lieu. Les roches sont hautes et affleurantes de la surface de l'eau à mi-marée donc "on ne les aperçoit pas". "Il y a un accident quasiment tous les ans" précise le maire. Pour éviter tout nouvel échouage, Raymond Mellaza a prévenu les services des Phares et balises pour faire remplacer au plus vite la balise. "Ces jours-ci il y a peu de monde mais dès que le temps sera plus calme les pêcheurs vont ressortir."