Lannion : 52 vélos électriques de l'agglo mis aux enchères à 100 euros

Lannion, France

Depuis ce mardi et jusqu'au 29 novembre prochain, vous pouvez enchérir sur internet, sur le site webencheres.com, pour tenter d'acheter un "Velek’tro", les vélos à assistance électrique de l'agglo Lannion-Trégor Communauté.

Déjà des dizaines d'enchères

Une aubaine pour les amateurs de vélo électrique. L'agglo Lannionaise renouvelle son parc mis à la location, et vend donc ses anciens VAE aux enchères. Au lendemain de la mise aux enchères, certains vélos montent déjà à 300 euros. Ça reste une aubaine, puisqu'un vélo électrique neuf coûte en moyenne 1 000 euros.

Les vélos ont parcouru environ 5 000 kilomètres

Laure Alleaume-Morel, responsable des transports de Lannion Trégor Communauté, précise que ces vélos sont "fiables et de bonne facture". "Les vélos sont toujours entretenus par notre service maintenance, les batteries sont d'origine". L'agglo renouvelle son parc tous les 5 ans, et les vélos parcourent en moyenne 1 000 kilomètres par an.