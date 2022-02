Lannion : un trafic de drogue démantelé dans un lycée

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé en début de semaine. Il aurait écoulé près de 2 kilos de cannabis en un an aux abords du lycée Félix Le Dantec, à Lannion, pour un montant total de près de 19.000 euros. L'enquête de police est partie d'un vol d'argent dans les vestiaires de l'établissement.

Tout est parti d'un vol de 150 euros, dans le vestiaire des garçons du lycée Félix Le Dantec de Lannion, le 26 janvier dernier. Le personnel du lycée appelle alors la police, et retient les six lycéens suspectés. Par peur d'être fouillé, un d'eux jette dans la poubelle huit sachets de deux grammes de résine de cannabis, qu'il a sur lui. Les fonctionnaires les découvrent. Et ils interpellent le lycéen de 16 ans.

En garde à vue, il dit avoir "dépanné" un dealer, qu'il dénonce. Les policiers se rendent ce mardi au domicile du dealer présumé, dans le quartier de Buhulien. Sur place, ils saisissent 70 grammes de cannabis, une balance très précise et de quoi couper la drogue.

Près de deux kilos écoulés en un an

Il reconnait qu'il a écoulé aux abords du lycée Félix Le Dantec près de deux kilos en un an, pour environ 19.000 euros. Il est convoqué devant le juge des enfants début mai, tout comme l'élève de 16 ans qui l'a dénoncé.

Celui-ci est par ailleurs accusé de dénonciation calomnieuse. Car il a donné un faux nom pour les 150 euros volés, pour "se venger" d'un camarade. La somme d'argent en question, à l'origine de l'enquête, n'a toujours pas été retrouvée.