Lannion : un trio de jeunes arrêté après avoir semé la terreur dans les rues

A Lannion, un déchaînement de violence qui aurait pu très mal se terminer. Trois jeunes, deux jeunes filles de 17 et 18 ans et un jeune garçon de 14 ans ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir commis de violentes agressions toute la semaine. Au moins une dizaine, indique une source policière. De la violence gratuite, des menaces de mort, "des scènes dignes du film Orange mécanique" de Stanley Kubrick, précise cette source.

Coups de poings, rires

Ca commence ce lundi, dans un hall d'immeuble de la cité des Fontaines à Lannion. Trois jeunes, deux filles de 17 et 18 ans et un garçon de 14 ans, discutent tranquillement avec une jeune fille de 17 ans quand tout à coup, la plus âgée du trio frappe à coups de poings la victime. Le garçon filme la scène. Sur la vidéo, postée sur les réseaux sociaux, on les entend rigoler pendant qu'ils lui assènent des coups de pieds, des coups de poings, la jeune fille est à terre. Ils tentent de lui brûler les cheveux avant de lui en arracher une poignée. La victime de 17 ans se présente le lendemain au commissariat pour porter plainte.

Un peu plus tard, dans la soirée de mercredi, le trio, connu des services ce police, retourne dans le quartier des Fontaines et menace un couple avec un bébé de trois mois. L'une des agresseure, la seule majeure de la bande, promet à la maman qu'elle reviendra tuer son bébé, jetant à ses pieds un marteau qu'elle avait dans les mains.

Déchaînement de violences

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police est appelée par un couple passé à tabac en plein centre ville. Le couple évoque trois jeunes qui rigolent et un déchaînement de violence gratuite. Une demie heure plus tard, le trio est interpellé. En garde à vue, la plus âgée des trois a dit aux enquêteurs se réjouir de son interpellation. Elle indique être parfois "incontrôlable", au point qu'elle allait "finir par tuer quelqu'un".

La jeune femme, âgée de 18 ans et originaire de Pabu, était venue "se mettre au vert" chez sa copine à Lannion, à cause de "bêtises" commises dans sa commune. Elle a été condamnée ce vendredi à 18 mois de prison dont un an ferme. Les deux autres, mineurs, ont été placés en centre éducatif fermé en attendant leur procès. Les policiers ont enregistré quatre plaintes pour l'instant, mais s'attendent à recevoir d'autres victimes.