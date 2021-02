Lanton : une amende pour s'être baigné nu

327 euros d'amende pour avoir bronzé nu sur une plage publique. Jean Louis était accusé d'exhibition sexuelle. L'audience a été reportée deux fois pour finalement se ternir ce mercredi 10 février, en fin d'après-midi. Un jugement pour le moins cocasse : le prévenu est naturiste.

Tout commence sur une petite plage de Lanton. Le 9 août 2018. Jean-Louis regarde à gauche, puis à droite. Personne aux alentours. Naturiste depuis 30 ans, il se dévêt puis alterne baignade et bronzette sur la serviette. Le tout dans le plus simple appareil. Problème : un passant le remarque et appelle la gendarmerie. Ni une ni deux, Jean Louis est amené au poste.

L'audience avait été repoussée par deux fois. La première à cause de la grève des avocats, la seconde en raison du confinement. Le prévenu est soutenu par l'Association pour la promotion du naturisme en liberté et la Fédération Nationale de naturisme.

Une baignade à 300 euros

Ce mercredi après-midi, les discussions ont largement tournées autour d'un point décisif, situé sous la ceinture. Le nudisme est-il de l'exhibition sexuelle ? Oui, selon la juge. Jean-Louis a été désigné coupable et condamné à une amende de quelques centaines d'euros. 327 au total, dont 127 de frais de dossier. Un jugement estimé "anti-appel". Jean-Louis a tout de même 10 jours pour choisir s'il veut faire appel de cette décision ou non.

Le procureur requérait, lui, 2 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Il reprochait notamment au nudiste de s'être découvert dans un lieu public, à la vue possible d'autres personnes. Le girondin s'en sort donc plutôt bien, en ayant profiter de l'une des baignades les plus chère de l'histoire.