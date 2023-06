Lapoutroie : un jeune homme de 17 ans meurt dans un accident de scooter

C'est un livreur qui a fait la macabre découverte ce mardi matin vers 7h sur la commune de Lapoutroie dans le Haut-Rhin. L'homme a d'abord aperçu dans un pré au bord de la route un scooter, puis en regardant en contrebas, il a découvert le corps d'un jeune homme de 17 ans. Les circonstances de ce qui ressemble à un accident de la route ne sont pas encore connues des gendarmes. Une enquête a été ouverte.

Des analyses vont être effectuées sur le scooter pour voir s'il n'y a pas eu un choc avec un autre véhicule ou avec du gibier. Une analyse du corps, voire une autopsie, devrait également être faite pour savoir si le jeune homme a fait un malaise. Aucune piste pour l'instant n'est exclue par les enquêteurs qui ne connaissent pas non plus l'heure de l'accident et ne peuvent interroger aucun témoin.