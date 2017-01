Larçay : les gendarmes font capoter une soirée électro

Samedi soir à Larçay, la gendarmerie intervient à la suite d'un arrêté préfectoral pour empêcher la tenue d'une soirée électro non autorisée.

Samedi, en fin de matinée, une cinquantaine de gendarmes se rendent à Larçay, au sud de Tours. Le but : empêcher des jeunes de se réunir dans une cave troglodyte, une ancienne discothèque fermée en 2000 pour des raisons de sécurité.

Les autorités ont été alertées à la suite d'une invitation sur les réseaux sociaux. La préfecture a immédiatement publié un arrêté interdisant l'événement. La gendarmerie a pu retrouver l'identité des organisateurs, les prévenir que leur soirée était interdite, et que les forces de l'ordre seraient présentes en nombre pour empêcher quiconque d'accéder au lieu indiqué.

Les gendarmes sont restés sur place toute la nuit - une surveillance a été maintenue jusqu'à six heures du matin. Aucun incident n'a été à déplorer, et pour cause : personne ne s'est risqué à braver l'arrêté préfectoral.