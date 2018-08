Larçay, France

"Parfois votre sens de l'orientation peut vous jouer des tours !" raconte les gendarmes.

Ce mardi, vers 22 heures, une femme se balade en forêt de Larçay pour profiter des beaux jours d'été. Seulement, lorsque la nuit tombe cette dame ne retrouve plus son chemin et commence à s'inquiéter. Elle prévient les gendarmes avec son téléphone et la brigade de Montlouis arrive sur les lieux. Avec la sirène du véhicule de gendarmerie, cette femme retrouve le chemin et après quelques kilomètres de recherche, elle est retrouvée saine et sauve.

Les gendarmes tiennent à rappeler aux promeneurs solitaires en forêt de prévenir quelqu'un sur le secteur de promenade, de prendre son téléphone portable ainsi que de quoi boire. Aussi, prendre un sifflet peut s'avérer utile en cas de chute, pour être repéré de loin.