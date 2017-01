Larchamp : les braqueurs d'un bar-tabac retrouvés 2 ans après les faits

Les quatre personnes impliquées ont été arrêtées mardi en Ille-et-Vilaine.

Ils ont été retrouvés plus de 2 ans après les faits. Quatre jeunes de 21 à 27 ans ont été interpellés par les gendarmes, mardi, pour un vol à main armé commis à Larchamp le 4 décembre 2014.

Ce jour-là, 3 des auteurs, gantés et cagoulés avaient menacé la gérante et deux clients du bar-tabac «Le Relais» avec un couteau et une carabine à plomb. Une complice les attendaient dans la voiture. Ils étaient repartis avec des cigarettes, de jeux de grattage et le contenu de la caisse : un préjudice de 1100 euros. Ils ont finalement été interpelés mardi matin en Ille-et-Vilaine. La femme a été remise en liberté. Les 3 auteurs principaux ont été déférés mercredi devant le procureur de la République de Laval. Ils ont été placés en détention provisoire