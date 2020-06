Larressore : ils s'adaptent à la crise en inventant un distributeur de gel hydroalcoolique

Pour limiter les effets de la crise, Inox Pyrénées a trouvé la parade. Basée dans la zone artisanale Pelen Borda à Larressore, cette société spécialisée dans la chaudronnerie et la conception de mobilier en inox s'est mise à fabriquer pendant le confinement un produit de plus en plus prisé par de nombreux commerces et structures accueillant du public : un distributeur de gel hydroalcoolique.

Baptisé "Zapa" (du verbe "zapatu", appuyer en basque), ce distributeur en inox a ceci de particulier qu'il distribue du gel en activant une pédale. Pas besoin de presser un bouton à la main, donc, ce qui limite le risque de contamination. Inox Pyrénées n'est pas le seule entreprise à fabriquer ce genre de distributeur en France, mais son petit "plus" est qu'elle y a rajouté un porte-affiche, qui permet d'afficher un message et guider l'utilisateur.

Un des distributeurs conçus par Inox Pyrénées © Radio France - Andde Irosbehere

Les distributeurs de gel hydroalcoolique "Zapa" - Inox Pyrénées

Une volonté de maintenir l'emploi local

"L'objectif, c'était déjà de travailler", raconte Florent Canini, le directeur d'Inox Pyrénées. "Je m'étais engagé auprès de mes équipes à leur maintenir le salaire. Je pensais pouvoir tenir la période avec le planning que l'on avait, et finalement ça a duré plus que prévu, on avait trois-quatre semaines d'activité et ce n'était pas assez pour passer la période. Donc, je me suis dit : il faut que je trouve quelque chose que je peux fabriquer localement, et qui servir aux gens d'ici".

Florent Canini, le directeur d'Inox Pyrénées © Radio France - Andde Irosbehere

Même si l'entreprise va subir comme les autres les effets de la crise, cette nouvelle fabrication a permis aux 15 salariés de poursuivre l'activité : aucun d'entre eux n'a été mis au chômage partiel. Deux salariés de "l'Atelier du Piment" viennent également en renfort pour aider au développement du produit, que l'entreprise d'Espelette a contribué à faire connaître. "Nos deux entreprises se serrent les coudes pour continuer à travailler".

Le bouche à oreille a été efficace : voilà plus d'un mois que les commandes s'enchaînent. "On a de la demande locale, et même peu à l'extérieur : Lyon, Marseille, Paris... Mais c'est très minime, le gros de la demande se fait ici, auprès des restaurateurs, des cabinets dentaires, des commerces locaux."

"Ca va peut-être devenir une obligation d'avoir un distributeur de gel hydroalcoolique. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde en fait, on peut même en trouver certains provenant de Chine malheureusement, mais les gens veulent acheter du local, et ça c'est quand même très-bien."

Reportage à Inox Pyrénées - France Bleu Pays Basque / Andde Irosbehere Copier

L'atelier d'Inox Pyrénées, où est en place toute une chaîne de production, de la découpe à l'emballage © Radio France - Andde Irosbehere