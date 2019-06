Laruns : des agents de sécurité sur les parkings de Bious-Artigues

Laruns, France

Ces parkings sont une entrée privilégiée dans le Parc National des Pyrénées. Chaque été, ce sont 100 000 visiteurs qui viennent s'y garer pour ensuite accéder aux chemins de randonnée vers les Lacs d'Ayous et le Tour du Pic du Midi d'Ossau. 100 000 visiteurs et beaucoup de voitures. Certains jours un peu trop. Il y a environ 350 places mais une dizaine de fois dans l'été, les parkings se retrouvent complètement saturés. La route d'accès doit être fermée au niveau de Gabas avec parfois des problèmes d'incivilités.

C'était parfois des rapports conflictuels avec des gens qui voulaient à tout prix aller en haut alors que c'était saturé - Robert Casadebaig, le maire de Laruns

"On a eu parfois des accrochages, des incivilités et je ne veux plus que l'on ait ces problèmes là" explique le maire de Laruns. "Nos jeunes étudiants n'ont pas la dimension pour répondre à des gens qui outrepassent le simple respect citoyen." Ces agents de sécurité seront présents de 8h00 à 17h00. Le stationnement reste gratuit sur les parkings de Bious-Artigues même si la mise en place de cet "accueil sécurisé" va coûter 40 000 € à la commune et au département.