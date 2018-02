David Hallyday et Laura Smet ont demandé à des avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de leur père Johnny Hallyday, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia.

Une action conjointe de Laura Smet et David Hallyday

Laura Smet a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia, selon un communiqué des avocats de l'actrice.

Contestant ce testament, Laura Smet a confié à ses avocats "la mission de défendre ses intérêts et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'oeuvre de son père".

David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera "codemandeur" dans cette procédure, selon son propre avocat contacté par l'AFP.

Testament contraire au droit français ?

Ces dispositions, prises en vertu de la "loi californienne", "contreviennent manifestement aux exigences du droit français", indique le communiqué transmis lundi par Maîtres Témime, Ravanas et Sur.

"Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales", poursuit le communiqué.

"S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé : ni bien matériel, ni prérogative sur son oeuvre artistique, ni souvenir - pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée", précise le communiqué.

Plus grande star du rock français, Johnny Hallyday est décédé à 74 ans le 6 décembre des suites d'un cancer. Marié pendant 21 ans à Laeticia, il a eu quatre enfants. David l'aîné qu'il a eu avec Sylvie Vartan, Laura Smet née de son union avec Nathalie Baye et Jade et Joy adoptées pendant son dernier mariage.