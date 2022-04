Laurent Horter, le fondateur du Mulhouse Olympic Natation, est mort

L'information est confirmée par un membre de sa famille, ce lundi 4 avril : Laurent Horter, le fondateur et ancien président du Mulhouse Olympic Natation, est mort. Il avait 89 ans.

C'était le patriarche d'une famille qui baigne depuis toujours dans la natation - ses fils Lionel et Franck sont respectivement entraîneur et actuel président du MON. Le club qu'il a fondé en 1962, une véritable institution dans le Haut-Rhin, est l'un des plus titrés de la natation française - il a vu passer des stars comme Laure Manaudou, Amaury Leveaux ou encore l'actuelle ministre des sports, Roxana Maracineanu, qui a d'ailleurs été la première Française championne du monde en 1998, sous les couleurs de Mulhouse.

Un club dans la tourmente judiciaire

Mais le Mulhouse Olympic Natation et la famille Horter ont dû faire face, ces dernières années, à une situation financière dégradée et de nombreux démêlés avec la justice : des contentieux sur des salaires avec d'anciens nageurs, comme Yannick Agnel, par ailleurs accusé de viol et d'agression sexuelle sur l'une des petites-filles de Laurent Horter, des litiges aussi avec les collectivités locales, et notamment l'agglomération de Mulhouse, qui a d'ailleurs retiré au club la gestion du centre d'entraînement.