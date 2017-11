Laurent Wauquiez confirme qu'il y a bien des quartiers perdus à Saint-Etienne

Interrogé ce mercredi par l'émission Quotidien en marge de l'Assemblée Plénière à l'Hôtel de Région le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a cité le quartier Montreynaud comme quartier "perdu" de Saint-Etienne.

Laurent Wauquiez persiste et signe. Ce mercredi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a cité un nouveau quartier comme étant "perdu" à Saint-Etienne. Laurent Wauquiez a été interrogé par l'émission Quotidien de TMC en marge de l'Assemblée Plénière à l'Hôtel de Région.

"Vous allez à Montreynaud par exemple"

Nos confrères ont interpellé Laurent Wauquiez un mois après ses propos polémiques sur RTL. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a parlé des quartiers perdus de Saint-Etienne et Firminy minés par le communautarisme. L'opération #MonSainté de France Bleu Saint-Etienne Loire semble avoir inspiré nos confrères de Quotidien puisque eux aussi sont allés à la rencontre des habitants.

Au micro de TMC Laurent Wauquiez réagit pour la première fois à ses premiers propos polémiques " J'ai jamais dit que Saint-Etienne et Firminy étaient des quartiers perdus, non jamais [...] j'ai parlé des quartiers perdus [...] Saint-Etienne n'est pas un quartier, Firminy n'est pas un quartier". Le journaliste insiste alors et demande au président de Région de citer un quartier perdu de la ville " je sais pas vous allez à Montreynaud par exemple, vous allez dans ce quartier là et parlez là-bas [...] et demandez aux gens qui sont autour du quartier ce qu'ils en pensent, ça ça m'intéresse".

RÉACTION I Laurent Wauquiez réagit pour la première fois à ses propos polémiques Copier

Dans cette même interview, Laurent Wauquiez annonce qu'un sondage sera réalisé dans les quartiers " ce sondage va permettre de savoir ce qu'il en est et quelle est l'opinion des gens".

Laurent Wauquiez interpellé ce jeudi à la Région

Il n'y a pas que les journalistes qui veulent interpeller Laurent Wauquiez. L'opposition aussi veut bousculer le président de Région et candidat à la présidence des Républicains. Ce jeudi, Johann Cesa le conseiller régional d'opposition et conseiller municipal à Feurs a prévu de l'interpeller sur les quartiers perdus de Saint-Etienne. Il le fait savoir sur son compte Twitter en invitant Laurent Wauquiez à visiter les quartiers.

Ma question orale que je poserai demain matin à @laurentwauquiez sur les quartiers perdus de la république. #monsainté#wauquiezpic.twitter.com/4Qv7MwP4BT — Johann Cesa (@cesajohann) November 29, 2017

Vous voulez réagir aux propos de Laurent Wauquiez ? Lui prouver que votre quartier n'est pas perdu ? Qu'il vaut la peine d'être visité ? Retrouvez France Bleu Saint-Etienne Loire ce vendredi 1er décembre de 11h à 13h sous le kiosque de la place Jean Jaurès pour une émission spéciale #MonSainté. On attend d'ores et déjà vos témoignages au 04.77.10.00.10.