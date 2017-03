Laurent Wauquiez dans le viseur de la justice

Une enquête préliminaire a été ouverte à Lyon. La justice souhaite savoir si Laurent Wauquiez a utilisé l'argent de la Région lors d'un voyage en Chine pour lever des fonds pour la campagne de François Fillon.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" à l'encontre du président de la région Auvergne Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez est soupçonné d'avoir organisé lors d'un voyage en Chine en février dernier une réunion pro-Fillon et un appel aux dons pour sa campagne. La justice veut savoir si cela a été fait grâce à de l'argent public.

Stéphane Gemmani est conseiller régional d'opposition. C'est lui qui a alerté la justice. Au-delà de la culpabilité ou non de Laurent Wauquiez, Stephane Gemmani s'interroge sur la moralité d'une telle pratique. "Cela pose encore une fois la question... Est-ce qu'on légalise l'immoralité et est-ce qu'on continue à avoir des personnes qui s'érigent en chevalier blanc et en père la morale et qui peuvent faire tout et n'importe quoi avec l'argent du contribuable ? En faisant croire qu'eux sont les plus sains du cartel politique et que les autres sont des gens stupides qui s'adonnent à des pratiques préjudiciables" déplore-t-il.

De son côté, le cabinet de Laurent Wauquiez assure que "pas un euro d'argent public n'a été dépensé pour cette rencontre".