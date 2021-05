"Laurent Wauquiez organise la détestation de l'Etat" dénonce l'ex-Préfet de Haute-Loire

Deux ans et demi après l'incendie de la Préfecture de Haute-Loire, événement pour lequel, l'an passé, quatre hommes ont été condamnés à des peines de six mois à trois ans de prison ferme, Yves Rousset remet de l'huile sur le feu. Dans son livre "La Préfecture est en feu", il retrace son année et demi passée en Haute-Loire. Il est aussi question de la figure de Laurent Wauquiez, ancien député maire du Puy-en-Velay et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Ce qui ressort de cet événement c'est l'explication que vous en faites, avec certains élus locaux qui ont, chacun à leur mesure, participé à ce climat général. C'est important dans la démonstration dans votre livre ?

Yves Rousset, ancien Préfet de Haute-Loire : C'est une thèse. C'est mon avis. Je ne dis pas que c'est la vérité. Le climat de détestation de l'État depuis des mois sur le département a été entretenu publiquement et a favorisé le relâchement d'un certain nombre de personnes qui se sont crues autorisées à attaquer l'Etat sans limite, incitées par une manifestation organisée par les élus sous les fenêtres de la Préfecture, le 17 novembre.

Il y a des mots qui vous ont choqué dans cet événement ?

Bien sûr que les mots les plus importants sont "Vous allez brûler comme des poulets". Des phrases qu'on a tous entendues, qui ne peuvent pas, évidemment, laisser indifférent. Et puis le fait que cette volonté de tuer était exprimée. En disant cela, les manifestants énonçaient une volonté de mort. J'étais en en juillet 2014 à Sarcelles quand il y a eu des émeutes après l'occupation par l'armée israélienne de la bande de Gaza. Là aussi, certains immeubles avaient brûlé. Des personnes avaient été mises en péril mais il n'y avait pas la volonté exprimée de tuer des gens. Ici, cela a été été exprimé.

Parmi les élus locaux, il y a Laurent Wauquiez. Comment, précisément, qualifieriez-vous sa responsabilité -s'il en a une- dans les événements que vous avez traversé ?

Je crois que c'est la manière dont il se comporte politiquement, qui fait qu'il organise la détestation de l'Etat. Détestation dont j'imagine qu'il ne l'aurait plus s'il était à sa tête. Mais au-delà de cela, ce pourquoi je lui en veux le plus, c'est de n'avoir pas eu un seul mot, jamais, à l'égard des forces de police et de gendarmerie qui ont souffert pendant huit heures durant pour défendre la représentation de l'Etat sur le département. Je ne parle même pas des fonctionnaires de préfecture. Il n'a jamais eu un mot. Il n'a pas dénoncé les violences. Ce qui m'étonne le plus, c'est que, plus tard, il reprochait au président de la République un manque de fermeté par rapport aux manifestants. Le fait qu'on aurait dû interdire toutes les manifestations qui n'étaient pas déclarées. Les itinéraires qui n'étaient pas annoncés, etc... Je trouve là qu'il y a une duplicité qui est assez extraordinaire.

Laurent Wauquiez jouerait au pompier pyromane dans ces temps troubles ?

Je pense qu'il a plus joué au pyromane qu'au pompier.

Vous voyez mal Laurent Wauquiez aspirer à des responsabilités supérieures encore à celle de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Je crois qu'il ne s'en cache pas mais je n'ai pas qualité à dire qui doit accéder à quoi. Moi, ce que j'ai simplement essayé de faire, c'est de montrer une facette. Je ne suis pas assez excessif pour dire que c'est l'homme, mais c'est une facette de la personnalité de cet homme qui me paraît ne pas pouvoir être qualifié, notamment pour parler de sécurité, par exemple.

Vous êtes à la retraite depuis quelques semaines. C'est votre nouveau statut de retraité qui vous permet de parler. Ça vous vous démangeait peut-être depuis quelques mois ?

Non, ça ne me démangeait pas parce que j'avais commencé à rédiger ces lignes sur des conseils d'amis, en 2019. Et puis, pendant toute la période de 2020 où j'étais en fonction, je me suis occupé du Covid donc je n'ai pas eu le temps d'écrire quelques lignes que ce soit. Par contre, j'ai fini le travail en quelque sorte dans les premiers mois de cette année 2021. Je disposais désormais de temps libre. Maintenant, ce travail est fini, il est publié et pour moi c'est la fin de l'histoire.

Pourtant l'histoire n'est peut être pas terminée à travers ce livre...

Elle sera terminée pour moi. L'écho qu'il aura, ce seront les lecteurs qui en feront leur propre usage. Pour moi, c'est la fin d'une histoire. J'ai écrit ce que je pensais devoir écrire. Et puis voilà, je vais retourner à des activités en direction de la jeunesse, en direction des quartiers "politique de la ville", en direction des plus défavorisés. Ça m'intéresse désormais plus que de suivre des suites politiques qui ne m'intéressent pas. Je ne fais pas de politique.