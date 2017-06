Laval : 14 mois de prison pour l’ex-membre du GIA Merouane Benahmed

Merouane Benahmed était jugé ce mardi pour non-respect d'assignation à résidence. En septembre 2016, ce ressortissant algérien s'est échappé de l’appartement d’Evron où il était censé résider. Une audience fastidieuse qui n’a pas apporté de réponses.

Il a été l’un des hommes les plus recherchés de France pendant quelques semaines. Le 8 septembre dernier, Merouane Benahmed n’est pas allé pointer à la gendarmerie d’Evron, obligation à laquelle il devait pourtant se plier quatre fois par jour. Cet Algérien, ex-membre du GIA (Groupe islamiste armé), s’était enfui vers la Suisse pour obtenir l’asile. Il était sous le coup d’un mandat d’arrêt international. La justice helvète a fini par l’extrader début mars, répondant ainsi à une demande du procureur de la République de Laval.

"Laissez-moi parler !"

Merouane Benahmed était donc invité à s'expliquer ce mardi devant le tribunal correctionnel. Un dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du palais de justice.

Importante escorte de sécurité dans les rues de #Laval pour conduire l'ex-GIA Mérouane Benahmed au palais de #justice #Mayenne pic.twitter.com/IovFNsskNy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) June 27, 2017

Mais l’audience a été plus que fastidieuse. Les avocats et le procureur ont d’abord bataillé pendant près d'une heure sur des questions de constitutionnalité. Mais le renvoi demandé par la défense a été rejeté. On s'attendait donc à avoir des explications sur ce qui a poussé l’ex-membre du GIA à ne pas aller pointer à la gendarmerie d'Evron le jour où il s'est enfui. Mais finalement, on ne saura rien, ni sur la façon dont il a quitté la Mayenne, ni sur ce qu’il a fait pendant les 15 jours qui ont précédé son arrivée en Suisse. Merouane Benahmed répond systématiquement à côté des questions du président du tribunal. Pour lui, tout ça n’est qu’une affaire politique : le gouvernement algérien cherche à l'éliminer et c'est pour ça qu'on lui a collé cette histoire de terrorisme sur le dos.

Le prévenu s'agite dans son box, reproche à la justice de ne pas l'écouter depuis 17 ans et invective le président du tribunal en lui demandant sans cesse de le laisser parler. Une attitude qui contraste avec sa chemise à carreaux, sa petite veste et ses lunettes de garçon sage. Le procureur, excédé par ce spectacle, demande 18 mois de prison. Le tribunal donnera quatre de moins : Merouane Benahmed est donc retourné en détention, à l'isolement, à la maison d'arrêt du Mans.

Mérouane Benahmed lors de son procès en 2015 à Quimper © Maxppp - Thierry Charpentier

Impliqué dans l’affaire des filières tchétchènes

En 1999, Merouane Benahmed a été condamné à dix ans de prison dans l'affaire des filières tchétchènes, soupçonnées de projeter des attentats à Paris. Il a été libéré en 2011, mais son extradition vers l'Algérie a été refusée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme : il est sous le coup d’une condamnation à la peine de mort par contumace dans son pays. Depuis sa libération, il était en résidence surveillée et déplacé de département en département. Il est passé par Châteaulin dans le Finistère, par le Maine-et-Loire puis par l'Aveyron avant d'arriver à Evron.

En juillet 2015, Merouane Benahmed a déjà été condamné à quatre mois de prison à Quimper pour ne pas avoir respecté ses obligations de pointage.