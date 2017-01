Laval : 21 mois de prison ferme pour un jeune lavallois de 18 ans

Lourde condamnation pour ce jeune homme condamné ce mercredi après-midi pour vol en réunion sous la menace d'un couteau.

Le jeune prévenu, aidé de deux complices, s'en était pris à un étudiant, le 14 novembre dernier. Il est 22 heures, l'étudiant vient de retirer de l'argent dans un distributeur, place du 11 Novembre. C'est là qu'il est repéré par le trio qui va le coincer dans une rue sombre, l'impasse des Postes. Sous la menace d'un couteau, la victime remet sa carte bleue et donne son code. Les jeunes délinquants vont retirer 260 euros au distributeur, rendent la carte bleue à la victime et s'en vont.

Seulement 2 des 3 auteurs sont finalement arrêtés par la police après plusieurs semaines d'enquête, un mineur qui est passé devant le tribunal des enfants et donc le jeune lavallois qui comparaissait ce mercredi après-midi. Un jeune homme tout juste sorti de l'adolescence qui va jouer au caïd, au gros dur. Il ne veut pas parler à son procès. Lui, l'habitué des tribunaux, puisqu'il a déjà 18 condamnations à son casier en tant que mineur. 18 condamnations en 3 ans pour des vols, des dégradations et des outrages. Ce jeu du silence et du caïd, ça va énerver les magistrats. Le Parquet va réclamer 12 mois de prison ferme. Le tribunal va délibérer seulement 5 minutes. Le jeune lavallois est donc finalement condamné à 21 mois de prison ferme! Il est retourné directement en maison d'arrêt.