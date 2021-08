Laval : 4 mois de prison avec sursis pour l’homme qui a agressé un membre de la Protection Civile

Il se tient droit, en costume, dans le box, à l’énoncé du jugement. L’homme de 51 ans accusé d’avoir poussé un chef d’équipe de la Protection Civile lundi, sur le site de dépistage Covid-19 du Palindrome à Laval, est condamné à 4 mois de prison avec sursis et 300€ de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Une "sortie de route verbale", selon le prévenu

S'il reconnaît "une part de responsabilité", le prévenu dément toute volonté de nuire au personnel du site de dépistage. À son arrivée dans le centre de dépistage, il ne porte pas son masque et se montre réticent à mettre du gel hydroalcoolique, avant de se plier au protocole. "L’accueil était agréable", dit-il. C’est pendant le test PCR que les choses dérapent, avec "une sortie de route verbale", selon ses propres termes.

"C’était mon 12ème test PCR, pour emmener mon petit garçon au zoo. J’avais très mal, je trouvais que le bénévole tournait trop longtemps l’écouvillon", décrit l'homme de 51 ans. Le prévenu reconnaît s’être levé, avoir proféré des insultes à l’égard des membres de la Protection Civile sur place, jusqu’à ce que le chef d’équipe arrive, alerté par les cris, après avoir déjà envoyé une infirmière sur place face au ton qui montait.

Les versions divergent alors : "Front contre front, il a fait un geste, j’ai cru qu’il allait me gifler. En le voyant arriver, j’ai cru qu’il disjonctait", assure le prévenu. "Je lui indiquais seulement la sortie !", réplique le chef d’Equipe de la Protection Civile. Selon lui, l'homme ne porte alors pas son masque, "alors qu'on ne fait que le baisser pour les tests, on ne l'enlève pas complètement". Le prévenu présente ses excuses, explique avoir été à cran, victime deux heures avant les faits d’une menace au couteau de la part d’un automobiliste : des faits pour lesquels il a d’ailleurs porté plainte mardi.

Le quinquagénaire n’en est pas à son premier passage devant le tribunal : à son casier, deux condamnations pour des faits de violences en 2013 et 2017, dont une sur sa conjointe. "Ça vous inspire quoi ?" demande la juge. "De la honte madame", répond le prévenu.

Il réitère ses excuses, explique être épuisé : "C’était _le geste de quelqu’un ivre de fatigue_", lâche-t-il. "On n’est pas du tout dans une volonté de s’en prendre au personnel du centre covid", insiste son avocat. Le tribunal ira finalement au-delà des réquisitions, condamnant l’accusé à 4 mois de prison avec sursis, assortis d’une obligation de soins, et plus de 850€ de dommages et intérêts.