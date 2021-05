Laval : après une dispute avec un voisin de cellule, un détenu met le feu à sa cellule

Au départ de l'affaire, un colis, projeté dans la cour de la maison d'arrêt de Laval. Un détenu a chargé l'un de ses voisins de cellule d'aller le ramasser. C'est rarement le destinataire qui y va lui-même, mais qui charge "une petite main" d'y aller à sa place. Après avoir bien ramassé le paquet, comme cela lui avait été demandé, le deuxième se rebelle et s'en va voir le destinataire du colis. S'en suit une dispute entre les deux hommes.

Mécontent, il met le feu à sa cellule

Les surveillants, alertés, s'en mêlent. Et, pour finir, le Parquet demande aux policiers d'enquêter. Les cellules sont fouillées et le contenu du colis découvert : un téléphone et un peu de cannabis. Le destinataire du colis, très fâché d'avoir été découvert et placé à l'isolement, met alors le feu à sa cellule. Le "ramasseur" du colis est convoqué devant le tribunal en septembre. L'incendiaire a été entendu en comparution immédiate.