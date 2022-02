Laval : avec treize infractions en trois mois, un Lavallois condamné à cinq mois de prison avec sursis

Pas moins de treize infractions en trois mois. Un jeune Lavallois de 22 ans a été condamné à cinq mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour des faits de vols en réunion ou tentative de vol sur le département de la Mayenne entre juin et août 2021. Au total, treize infractions ont été relevées dans les communes de Saint-Baudelle, Mayenne et Parigné-sur-Braye.

Des vols de voitures et d'une tenue de pompier

Le mode opératoire du jeune homme est simple : la nuit, il tente d'ouvrir plusieurs portières de voitures et tombe quelques fois sur certaines qui ne sont pas verrouillées. C'est comme ça qu'il dérobe des objets dans des boîtes à gants ou sur les sièges, partant même un jour avec une tenue de pompiers et le sac qui va avec. Aidé par un mineur lors de certains vols, l'homme a reconnu les faits lors de l'audience. "Ma situation familiale est complexe", a-t-il affirmé à la barre, "j'ai commencé car je n'avais pas d'argent, je ne voulais pas braquer des gens ou leur faire mal, donc je me suis attaqué aux voitures et au vol de petits objets, je n'avais pas d'autre moyen".

Il s'est excusé et regrette aujourd'hui ces vols, "j'ai agi sans réfléchir". Il reviendra devant le tribunal le 15 mars prochain pour des faits de dégradation et usage du feu.