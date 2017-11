Laval : découvrez les coulisses du Palais de Justice

Un forum de l'accès au droit est organisé ce vendredi 1er décembre de 9 heures 30 à 17 heures. Des conférences, des reconstitutions de procès et des rencontres avec les professionnels de la justice. Cette journée, c'est aussi l'occasion de découvrir tout simplement ce lieu, le Palais de Justice.

Ce Palais de Justice n'a que 11 ans d'existence. Car avant le Palais occupait une aile du Château-Neuf de Laval. Mais le bâtiment est vétuste et en 1998, une cloison s'effondre. Le Ministère de la Justice décide de construire un nouveau Palais à Laval. Ça sera quelques mètres plus loin, place Saint-Tugal. L'architecte français Jean-Loup Roubert décide de faire un bâtiment moderne, alliant le verre et le bois. Trois ans de travaux de 2003 à 2006.

Une caricature de Nicolas Sarkozy qui crée la polémique

Ce nouveau Palais de Justice aura coûté pas moins de 20,5 millions d'euros. Le Garde des Sceaux Pascal Clément est là pour l'inauguration. Mais l'événement va être marqué par une polémique. Trois fresques de l'artiste Hervé Télémaque décorent les salles d'audience. Mais sur l'une d'elle, Nicolas Sarkozy est caricaturé. Il est alors Ministre de l'Intérieur. L'information remonte très vite. La fresque est modifiée.

Une petite entreprise de 70 personnes

Des juges, des procureurs, des greffiers, des agents administratifs, des agents de sécurité etc...travaillent dans le bâtiment. Une véritable PME. Tous se retrouvent autour de la machine à café ou à la cafétéria.

Philippe Mury le président du Tribunal de Grande Instance © Radio France - Stéphanie Denevault

Yoann Gauthier, c'est son premier poste de Substitut du Procureur à Laval © Radio France - Stéphanie Denevault

Forum de l'accès au droit

Vendredi 1er décembre, grande journée donc avec ce forum de l'accès au droit, avec des conférences sur le droit à la consommation, les démarchages et les garanties à 9 heures 45, des visites du palais à 11 heures 15 et 14 heures 15, des rencontres avec des professionnels de la justice à 14 heures, la reconstitution d'un procès à 14 heures 30 et enfin une conférence sur le droit collaboratif à 16 heures 15. Attention il faut s'inscrire. Programme détaillé sur www.cdad-mayenne.fr