INFO FRANCE BLEU : des coups de feu tirés ce week-end, quartier Saint-Nicolas, à Laval

Un homme a été blessé par balle, le vendredi 16 avril 2021, quartier Saint-Nicolas. Sur une vidéo, filmée par un riverain, et que France Bleu Mayenne s'est procurée, on voit un homme armé, tenter d'échapper à un groupe d'individus, manifestement très remontés contre lui. Pour garantir sa fuite, il tire et disparaît.

Ce lundi, un syndicat de police, confirme les faits, et a par ailleurs eu connaissance d'un homme, arrivé à l'hôpital, dans la soirée de vendredi, blessé par balle. Heureusement, légèrement atteint, l'homme a pu ressortir rapidement du Centre Hospitalier de Laval.

On ignore, pour le moment le fond de cette affaire : rixe, contentieux lié au trafic de drogue, conflit personnel... Une enquête a été ouverte.

Pour l'élu de Laval, Patrice Morin, " pas de montée significative des violences"

Cette affaire intervient plusieurs jours après des voitures incendiées dans le quartier du Pavement. Faut-il craindre une montée des violences dans certains quartiers "sensibles" de la ville ? Pour Patrice Morin, adjoint au maire de Laval, en charge du logement, "ces actes ne sont pas significatifs. _Les différents confinements ont généré des frustrations_. On ne peut plus mettre en oeuvre, pendant cette période de vacances, toutes les stratégies d'accompagnement". Mais, précise l'élu, "_la municipalité prend en compte les questions de sécurité et lors du dernier conseil municipal, on a voté la création de six nouveaux postes de police municipal_e".

"400 à 500 jeunes en déshérence, à Laval "

Sur la question des trafics de drogue, qui sont à l'origine d'un certains nombre d'actes de violences, Patrice Morin estime que "400 à 500 jeunes, à Laval, ne sont actuellement, ni en formation, ni avec un emploi, ni diplôme et ont besoin de mesures d'accompagnement fortes". Pour l'élu, ces prises en charge relèvent du rôle de l'Etat.