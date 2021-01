Laval : des tags sur les murs de l'école Alain

Pour l'instant, on ignore qui a déposé ces tags, sur les murs de l'école Alain, à Laval, au cours du week-end dernier. Des messages accusateurs "stop à la maltraitance", "direction criminelle", on ne laissera pas cela impuni", sans plus d'explications.

Tags sur les murs de l'école Alain à Laval © Radio France - Aurore Martin

Les murs nettoyés ce lundi matin

Ce lundi matin, après avoir bâché les lieux, les services de la mairie de Laval ont nettoyé les murs. Une plainte a été déposée. Une enquête est en cours.