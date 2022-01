Un vol avec effraction constaté ce lundi 24 janvier dans l'entreprise Mondovélo, situé rue du Petit Montron à Laval, près de l'Espace Mayenne. Durant le week-end, des voleurs sont passés par le toit et ont dérobé six à sept vélos pour un préjudice d'environ 30.000 euros. L'enquête est en cours.

Laval : des voleurs dérobent des vélos à l'aide de cordes et grappins dans l'entreprise Mondovélo

Un vol avec effraction a eu lieu ce week-end dans l'entreprise Mondovélo, situé rue du Petit Montron à Laval, près de l'Espace Mayenne. C'est le gérant qui s'est rendu compte du vol ce lundi 24 janvier.

L'entreprise Mondovélo est situé près de l'Espace Mayenne à Laval. - Capture d'écran Google map

Un préjudice estimé à environ 30.000 euros

Dans la nuit, les voleurs montent sur le toit, découpent la taule, font passer des cordes et des grappins et parviennent à dérober six à sept vélos dans l'entrepôt.

Le préjudice total est estimé à environ 30.000 euros. L'enquête est en cours et aucun individu n'a pour le moment été interpellé.