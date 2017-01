A Laval, deux ans de prison ferme pour deux coups de couteau lors d'une soirée arrosée

Un Sarthois de 44 ans a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Laval. Il avait donné deux coups de couteau à un homme lors d'une soirée arrosée, à cause d'une dispute pour un téléphone portable.

Les deux hommes se connaissaient à peine. Ils se sont rencontrés dans le bus avant une tentative de meurtre, le soir-même pendant une soirée arrosée dans la nuit du 17 au 18 janvier dernier. Vêtu de noir et visage inexpressif, l'accusé a très peu de souvenirs mis à part les bouteilles de rosé et de whisky. "Vous ne vous souvenez même pas de l'avoir menacé de mort" se désespère la juge. A la barre, la victime raconte : "On aurait dit une furie" explique le Castrongontérien. Mais il ne cherche pas à enfoncer le Sarthois dépressif.

"Madame la juge, comprenez, il n'a pas eu une enfance facile". Une attitude étonnante car la victime est fragile et a besoin d'être entouré selon son avocate. Mais il est surtout naïf. Il a mal choisi son compagnon de beuverie, l'accusé a été condamné 11 fois pour violences sous influence de l'alcool. Un homme dangereux selon le procureur, qui rappelle le coup de couteau dans le cou qui aurait pu être fatal. Malgré des excuses, l'accusé de 44 ans est condamné à deux ans de prison ferme et un an avec sursis. Il a été immédiatement conduit à la maison d'arrêt.