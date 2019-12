Laval : deux repreneurs locaux pour l'hôtel Le Chemin de Fer incendié en 2018

Laval, France

Cette nuit du 22 au 23 décembre 2018 a laissé des traces encore visible aujourd'hui : des locaux fermés, une façade encore noircie. Le gérant de l'hôtel Le Chemin de Fer restaurant a cessé son activité. Depuis, le fonds de commerce est à vendre, seulement pour le bar brasserie, pas pour l'hôtel. Deux repreneurs mayennais sont intéressés pour faire renaître l'établissement de ses cendres, d'après l'agence Immobilière Zambon.

à lire aussi VIDÉO - Incendie à l'hôtel Le Chemin de Fer de Laval

Il s’agit de deux entrepreneurs du département, issus du monde de la restauration. L'agence immobilière en charge du dossier recueille leur projet et se chargera de les présenter à la propriétaire des murs. C'est elle qui tranchera et donnera le coup d'envoi effectif du futur projet. L'idée est assez bien identifiée : un bar brasserie, avec une grande salle à l'étage avec vue sur la gare. Le tout sans activité hôtelière.

Pas avant juin 2020

Le dossier devrait se décanter au premier trimestre 2020. Une fois le repreneur choisi, on en saura plus sur le budget pour les travaux. L'assurance a récemment clôturé son expertise et provisionné une somme aujourd'hui confidentielle. Il faudra encore patienter avant de voir Le Chemin de Fer retrouver de sa superbe. Entre l'étude des projets, la reprise du fonds de commerce et le permis de construire, les travaux de devraient pas commencer avant juin 2020 dans le meilleur des cas.