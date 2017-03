Laval : fermeture de la passerelle de la gare jusqu'en novembre!

La passerelle est fermée pendant 7 mois pour construire et installer une nouvelle passerelle. Elle sera toute en bois et accessible aux personnes à mobilités réduites. Avec même des ascenseurs. Coût de cette construction : 6,2 millions d’euros.

Mais pour profiter de ce nouvel équipement, il faut démolir l’actuelle passerelle, construire la nouvelle et l’installer. Et ça va donc prendre 7 mois. L’absence de passerelle va surtout impacter tous les voyageurs de la SNCF qui ont pris l’habitude de se garer sur le parking au pied de la passerelle, côté quartier des Pommeraies ou encore ceux qui prennent la passerelle depuis l’avenue Pierre de Coubertin pour rejoindre l’avenue Robert Buron, et vice-versa.

Plus de passerelle mais pas question de laisser les usagers faire tout le tour de la gare à pied. Des navettes TUL gratuites sont mises en place tous les 15 minutes du lundi au samedi de 6 heures à 9 heures, de 12 heures à 14 heures et de 17 heures à 21 heures, les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai), ces navettes fonctionnent de 12 heures à 14 heures et de 17 heures à 21 heures. Pas de liaison en dehors de ces horaires.