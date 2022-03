Laval : il fond en larmes avant d'être jugé pour violences sur mineur de plus de 15 ans

Le colosse est assis au fond d'une salle d'audience du tribunal de Laval. Posture courbée, il tourne la tête vers la droite, où est assis la victime, un mineur de 17 ans à l'époque des faits quand il l'avait soulevé puis envoyé valdinguer sur la porte d'un garage. Le prévenu, qui attend d'être jugé, se met à pleurer, se prend la tête dans les mains. Ce mardi 22 mars 2022, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal de Laval.

Une soirée qui bascule

Quand le colosse est appelé à la barre, le président du tribunal rappelle les faits. Le 23 août 2019, à Laval, le prévenu marche d'un pas décidé vers une maison de son quartier : des chiens y aboient et ça excède l'homme. Il tombe sur un mineur, âgé de 17 ans, à l'époque des faits. Il l'interpelle violemment et lui demande de manière fleurie quand il va faire taire ses chiens. Le jeune lui répond que ce ne sont pas les siens, puisqu'il est le petit ami d'une fille qui habite ici. Et alors qu'il vient pour sortir les poubelles, il se retrouve soulevé par le cou, ses pieds ne touchent plus le sol. Le colosse envoie ensuite le jeune contre la porte du garage. Une voisine décrit "une scène violente".

"Enfin vous vous rendez bien compte qu'il fait un peu moustique par rapport à vous", demande le président du tribunal au prévenu.

Bilan : 15 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail) et des conséquences psychologiques pour le jeune. "J'ai vécu dans un quartier de Rennes, là-bas c'est le premier qui cherche qui gagne", se justifie le quinquagénaire. "Vous avez une drôle de façon d'avoir des relations humaines", lui répond le président du tribunal. "C'est stupéfiant, je suis inquiet. Enfin vous vous rendez bien compte qu'il fait un peu moustique par rapport à vous", poursuit-il.

Près de 1.000 euros d'amende à payer dont 100 au titre de préjudice moral

Au final, le prévenu écope de 900 d'amende en tout, dont 200 pour réparer la porte du garage, et 100 au titre de préjudice moral pour le jeune homme, "très angoissé", depuis les faits. "Il a eu peur", explique le président du tribunal, qui finit par s'adresser au prévenu : "faîtes-vous oublier."