Laval : il retrouve ses deux poules décapitées dans son jardin

Les corps sans vie des deux poules, Julie et Plume, sont disposés côte à côte dans le poulailler du jardin familial. L'entaille dans leur cou est nette, aucune trace de sang n'est visible et leur tête a disparu. Leur propriétaire est persuadé que l'attaque ne peut pas être d'origine animale :

Quand une de mes poules voyait un chat elle se débattait, il y avait des plumes partout. C'est bien un acte criminel, j'en suis certain

Quand il a découvert la scène ce matin, l'enclos de son poulailler était soigneusement fermé, comme la veille au soir. Il ne croit pas, non plus, à la piste d'une querelle de voisinage. La famille habite dans ce quartier calme au nord de Laval depuis 2004 et n'a, jusqu'ici, jamais eu de problème : "On distribuait même les oeufs de nos poules aux voisins." En plus de l'incompréhension, l'homme ne cache pas son émotion. Ses poules étaient, pour lui, de véritables animaux de compagnie, au même titre qu'un chien ou un chat :

On les emmenait partout avec nous : en weekend, en vacances...

La plus âgée des deux partageait le quotidien de la famille depuis 8 ans : "Alors forcément, pour mon fils, ça a été difficile quand il a appris la nouvelle. Il n'a rien pu manger ce midi." Le propriétaire est allé porté plainte au commissariat de police. Si il n'attend pas grand chose du côté de l'enquête, il dit espérer que la mort de ses deux poules reste un acte isolé et ne vienne pas s'ajouter à la liste de plus en plus longue des mutilations infligées aux animaux ces dernières semaines.