Laval : ils choisissaient leurs victimes sur le Bon Coin, deux hommes interpellés pour vols avec violence

Ils ont sévi à Laval pendant un mois, du 1er janvier au 3 février, deux jeunes, un majeur et un mineur, ont été interpellés par la police nationale, pour des faits de vols avec violences. Leur mode opératoire était simple : ils consultaient les petites annonces en ligne, sur le Bon Coin. Ils donnaient alors rendez-vous, dans un endroit tranquille, à leur future victime, qu'ils molestaient et dépouillaient.

On leur reproche au moins six faits de ce genre, dont une carte de crédit, volée, dont ils s'étaient servi. Grâce au travail des policiers, les deux jeunes ont pu être identifiés et interpellés. Le jeune mineur a été placés sous contrôle judiciaire, le majeur doit être entendu par les juges le 10 juin prochain.