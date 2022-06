Laval : "La gifle c'était à la limite de la caresse", un homme de 67 ans condamné pour violences conjugales

"La gifle, c'était à la limite de la caresse". Pendant son procès, le sexagénaire a semblé minimiser les faits qui lui étaient reprochés. Le 30 mars 2021, dans la soirée, cet habitant de Laval boit beaucoup. Et son épouse en a marre. Elle lui reproche sa consommation et se met à prendre les bouteilles et à les cacher.

Le ton monte, l'homme ne se laisse pas faire. Il la gifle et lui donne des coups de poings. À l'énoncé de ces faits de violences par la présidente du tribunal, le compagnon soupir. Mais il reconnaît les faits. "Vous buvez toujours monsieur ?" l'interroge-t-elle. "Non je ne consomme plus depuis ce jour-là. Je n'en vois plus l'utilité" répond l'individu, originaire de l'Orne.

La justice le condamne à 24 mois de prison avec sursis et une obligation de soin. Aujourd'hui l'homme vit toujours avec sa compagne et n'a pas porté plainte dans cette affaire.