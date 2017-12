Laval, France

Un trafic de drogue a été démantelé à Laval ces derniers jours. La police a commencé par interpeller un jeune homme de 21 ans sur son lieu de travail, mardi 19 décembre. Elle soupçonnait ce couvreur intérimaire d'être un dealer. Les enquêteurs se sont ensuite rendus dans le quartier des Fourches, chez l'ami qui logeait le jeune homme.

De la drogue saisie dans plusieurs lieux

Lorsque les policiers sont arrivés, quatre personnes se trouvaient dans l'appartement, dont un homme, âgé de 53 ans, qui avait en sa possession 7 grammes de cocaïne et 3 grammes de résine de cannabis. Les agents ont ensuite fouillé les lieux. Ils y ont trouvé une centaine de comprimés d'ecstasy, de la résine de cannabis, 10 grammes d'herbe, 1 gramme de MDMA (une molécule de la famille de l'ecstasy), ainsi que 2700 euros en liquide et tout le matériel nécessaire pour couper et conditionner la drogue.

Le monsieur de 53 ans, son fils présent sur les lieux, et les deux personnes qui se trouvaient également dans l'appartement ont été placés en garde à vue. Le lendemain, ce mercredi 20 décembre, la police a poursuivi ses investigations. Les enquêteurs se sont rendus chez le quinquagénaire avec un chien policier. Ils ont encore découvert de la résine et 9 plans de cannabis.

Trois des suspects ont reconnu leur implication

Finalement trois personnes ont reconnu leur implication. Le jeune homme de 21 ans qui avait été interpellé en premier, a reconnu l'usage et la détention d'une partie de la drogue. Le monsieur de 53 ans a prétendu avoir demandé à son fils de lui trouver de la cocaïne dans les rave-party qu'il fréquentait. Le fils, âgé de 22 ans, aurait reconnu être le propriétaire des plants et la tête du trafic.

Les trois hommes comparaissaient ce mercredi soir sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure, aussi appelée "plaider-coupable", permet d'être jugé tout en évitant un procès. Le couple présent dans l'appartement lors de la première perquisition a été mis hors de cause.