Laval : le personnel de justice manifeste contre Eric Dupont-Moretti

Ils ont répondu à l'appel des deux principaux syndicats de magistrats : l'Union syndicale des magistrats et le Syndicat de la magistrature. Une quinzaine de juges ont manifesté en robe devant le tribunal de Laval, ils critiquent "des attaques contre l'institution judiciaire par son sommet." En cause : la nomination de l'avocate Nathalie Roret à la tête de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) et l'ouverture d'une enquête administrative contre trois magistrats du Parquet nationale financier (PNF). Les manifestants ont également dénoncé les manques de moyens, ici à Laval. Selon eux, "il manque 20% d'effectifs".