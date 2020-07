Laval : le télétravail remplit les cabinets d'ostéopathie et de kinésithérapie

Depuis plusieurs semaines, ostéopathes et kinésithérapeutes de Laval accueillent des patients qui se plaignent de douleurs inhabituelles. Mal de dos, douleurs aux lombaires ou aux cervicales… Les visites pour des souffrances liées au télétravail ont explosé avec la fin du confinement. "Pendant les premières semaines du déconfinement, je voyais au moins quatre ou cinq personnes par jour pour ce genre de douleurs", constate Simon Trehu, ostéopathe à Laval. "Encore aujourd’hui, je reçois au moins une personne par jour qui présente ce genre de problèmes."

Un poste de travail inadéquat

Pour le spécialiste, la raison à ces douleurs est simple : à domicile, le poste de travail est souvent inadapté. "Chez eux, les gens sont très mal installés", explique Simon Trehu. "Ils ne se mettent pas forcément sur un plan de travail à la bonne hauteur, et ils n’ont pas toujours de fauteuil avec des accoudoirs. Il y a des personnes qui se retrouvent à travailler sur la table basse du salon, d’autres en tailleur dans le canapé ou sur le lit. Elles ne se mettent pas sur un poste fixe dédié au travail."

Le mal-être lié au télétravail favorise les douleurs

Pour Damien Dinomais, kinésithérapeute à Laval, la position n’est pas la seule explication à ces douleurs. Selon lui, elles peuvent aussi être dues à un mal-être lié au télétravail. "On accueille des gens qui sont moins bien mentalement, qui ont besoin d’avoir un entourage de travail, du monde autour d’eux, et de discuter avec des gens. Automatiquement, ils ont une souffrance au niveau du dos qui se réveille", explique le spécialiste.

Damien Dinomais rappelle les bons gestes à adopter pour éviter au maximum les douleurs : "D’abord, il faut avoir, chez soi, une pièce adaptée avec une table à la bonne hauteur, et un siège avec, si possible, un support lombaire", explique le kinésithérapeute. Ensuite, il est important d’aménager ses horaires. "Il faut se fixer des heures de travail, le matin et l’après-midi, et faire de vraies pauses", poursuit Damien Dinomais. "Par contre, il ne faut pas travailler à 23 heures pour rattraper le travail qu’on n’a pas eu le temps de faire dans la journée. C’est à ce moment-là qu’on risque le plus de déclencher des pathologies. Il y a vraiment une rigueur qui doit s’imposer pour le télétravail." Les spécialistes recommandent également de s’étirer plusieurs fois par jour, pour éviter l’apparition de tensions musculaires.