Laval : les locaux du Stade Lavallois omnisports encore cambriolés

Dans la nuit de vendredi à samedi, les locaux du Stade Lavallois omnisports, place Henri Bisson à Laval, ont été cambriolés. "La 9e fois en cinq ans" déplore son président Alain Tancrel. Il accuse la mairie de ne pas avoir fait des travaux de sécurisation.

"Depuis le début, on doit pas être loin de 80-100 portes détériorées", compte Alain Tancrel, le président du Stade Lavallois omnisports. Il parle de "neuf cambriolages" sur les cinq dernières années dans ses locaux. Cette fois, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Bilan : des portes cassées, des friandises embarquées, des meubles retournés et surtout trois ordinateurs volés. "La première fois que l'on va aussi loin", explique-t-il dépité. Il répète son ras-le-bol des devis, des travaux et s'impatiente autour d'un argument : la mairie n'aurait pas assuré son rôle. "Depuis septembre 2015, elle nous promet de sécuriser le lieu, là on a que des vitres trop simples à briser", annonce le président.

Le meuble a été renversé et des déchets laissés par terre. © Radio France - Fabien Burgaud

Du côté de la mairie, on botte en touche. "Il y a eu des aléas et des urgences budgétaires ces dernières années qui nous ont amené à déplacer des budgets" explique-t-on. La municipalité s'engage à payer tous les frais de réparation, de lancer une étude sur l'opportunité d'installer une alarme et surtout s'interroge sur la multiplicité des cambriolages dans ce même local. "C'est désolant pour les bénévoles que nous sommes, qui passons du temps. Sur quoi on fera travailler les salariés lundi ? Il faut prendre des décisions et peut-être marquer le coup", veut encore croire Alain Tancrel.

Des tags ont aussi été laissés dans les locaux. © Radio France - Fabien Burgaud

Plus précisément, le rez-de-chaussée a été cambriolé, tout comme quelques salles à l'étage qui concernent trois autres associations : Laval Triathlon, Le Laval Court'Cool, COME 53 (Comité organisation des marches des écluses) et l'association des diabétiques. "Nous attendons d'ailleurs leurs retours pour estimer les dégâts, retrouver les factures, tout rassembler pour ensuite déposer une plainte complète contre X, annonce le président. Les policiers sont aussi passés samedi matin pour récupérer des traces". L'adjointe à la mairie chargée de la sécurité et de la tranquillité publique, Sophie Lefort, est aussi passée pour constater les dégâts.