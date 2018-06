Des dizaines de policiers, des pompiers, des bénévoles de la Croix-Rouge... Il y a avait un peu d'agitation ce mercredi matin dans le quartier de la gare à Laval. En cause : une opération de déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale, découverte jeudi 14 juin sur le chantier d'Eurovia, rue des Trois Régiments.

Les habitants de plusieurs rues des alentours avaient reçu l'ordre d'évacuer leur logement le temps de l'opération. Entre 30 et 50 personnes en tout, selon la préfecture de la Mayenne. Mais ce mercredi matin, beaucoup étaient déjà partis au travail quand les policiers ont commencé à faire du porte à porte dans les rues concernées.

#Mayenne Plusieurs motards de la police sont arrivés rue des 3 Régiments à Laval, où une opération de déminage d’une bombe de la Seconde guerre mondiale a lieu ce matin. pic.twitter.com/VIiHJkbV4p — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) June 20, 2018

Deux camionnettes de la Croix rouge étaient là en soutien pour transporter les personnes qui le souhaitaient jusqu'au gymnase, mais elles ont plutôt renseigné les automobilistes et les chauffeurs-livreurs qui voulaient s'engager dans les rues barrés. Visiblement tout le monde n'avaient pas eu l'information. "Ah bon ? On ne peut pas passer ?", demande un homme aux policiers, avenue du Maréchal Leclerc. "Non non personne ne passe monsieur, il faut attendre que tout soit terminé."

Une seule personne au point d'accueil de la Croix-Rouge

Les habitants évacués pouvaient se rendre au gymnase Noémie Hamard, où un point d'accueil avait été monté par la Croix-Rouge. Une seule habitante est venue à la rencontre de la dizaine de bénévoles, qui lui ont offert un café. "J'habite dans la rue des Trois Régiments, près de l'endroit où on a trouvé la bombe", confie Marie en relevant la tête de son journal. "Le risque est pratiquement de zéro d'après le police, après si on en a retrouvé une, peut-être qu'ils y en a d'autres dans le secteur", poursuit cette Lavalloise. "Selon un voisin, les bombes étaient lâchées toutes les six secondes pendant la guerre, donc on peut en retrouver une tous les cents mètres, mais je ne suis pas inquiète."

En moins d'une heure, l'équipe de démineurs avait déplacé la bombe. Ils l'ont fait exploser dans une zone dégagée, sur la commune de Bonchamp-lès-Laval.