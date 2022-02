Un homme de 41 ans a été condamné ce mardi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, après une course poursuite avec les gendarmes dans les rues de Mayenne en mai dernier pendant le couvre-feu. Sa peine a été aménagée et il portera un bracelet électronique.

Laval : six mois de prison ferme pour un Mayennais après une course poursuite avec les gendarmes

Un homme de 41 ans a été condamné ce mardi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, après une course poursuite avec les gendarmes dans les rues de Mayenne en mai dernier pendant le couvre-feu (pour freiner la propagation du Covid-19). Sa peine a été aménagée et il portera un bracelet électronique chez lui. Il écope également d'une annulation de son permis de conduire et une interdiction de le repasser pendant six mois. Le Mayennais devra aussi payer une amende de 285 euros pour toutes ses infractions.

Un Stop grillé, pas de clignotants, une vitesse excessive et des refus de priorité

Il n'y a pas eu de blessés dans cette course poursuite mais ça aurait pu être bien plus grave. Les gendarmes identifient la voiture dans les rues de Mayenne vers 21h40 ce 22 mai 2021 alors que le couvre-feu est fixé à 21h. L'automobiliste grille un stop, oublie les priorités, ne met pas son clignotant et roule à vive allure dans les rues étroites et bordées d'habitations pour échapper aux forces de l'ordre. Les gendarmes décident de stopper leur poursuite à la sortie de la ville pour ne pas causer de dégâts, ils notent la plaque d'immatriculation, retrouvent le conducteur et le convoquent à la gendarmerie.

Le Mayennais se présente deux jours plus tard, en voiture et positif à la cocaïne et aux opiacés. Lui conteste que c'était lui le conducteur, il affirme que c'est son amie qui était au volant pour le conduire à la gendarmerie. Après vérification par les gendarmes, cette amie en question n'a pas le permis et répond aux forces de l'ordre que c'est bien le prévenu qui était au volant.

"Il aime les belles voitures, qui vont très vite"

"Je ramenai un copain chez lui", tente de justifier le conducteur à la barre, "j'ai paniqué, on m'a dit continue, ne t'arrête pas", alors que les gendarmes le pourchassent. "Une Mégane RS, c'est une voiture qui roule très vite, il aime donc les belles voitures, qui vont très vite", lance le procureur au prévenu.

Depuis, l'homme a vendu sa voiture et ne travaille plus. Il a fait deux arrêts cardiaques, son cœur a 80 ans selon ses médecins. Il ne consomme plus de stupéfiants, a-t-il affirmé à l'audience, "aujourd'hui je suis soigné".