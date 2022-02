Laval : trois frères condamnés à des peines de prison avec sursis après un règlement de compte dans un lycée

Trois frères réunionnais âgés de 21, 24 et 28 ans étaient jugés ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour s'être introduit illégalement dans le lycée Robert Buron de Laval le 20 septembre dernier afin de régler leur compte avec un élève qui avait eu une altercation avec leur cousin. Ils ont écopé chacun de quatre mois de prison avec sursis. L'un d'eux portait une arme et des coups ont été échangés avec quatre victimes.

"Leur attitude frôle l'outrage"

À la barre, ces trois jeunes n'ont pas l'air de comprendre pourquoi ils sont là. Ils rigolent, parlent entre eux pendant que la présidente revient sur les faits et répondent souvent à côté. L'un d'eux s'étonne même quand il apprend que son frère a eu un enfant. "Leur attitude frôle l'outrage", lance même l'avocat d'une victime constituée partie civile, "je ne sais pas s'ils se rendent compte de la peur des lycéens à ce moment-là", ajoute la procureure de la République.

Tournevis et poing américain

Ce jour-là, les trois prévenus décident de venger une querelle qui oppose leur cousin à un lycéen. Deux des prévenus arrivent en scooter, ils entrent dans l'enceinte de l'établissement sans autorisation, aidé par un élève et cherchent leur cible. Le dernier frère, celui 24 ans, porte un poing américain et un tournevis et pénètre également dans le lycée. Il ne se sert pas de ces armes mais les exhibe devant les lycéens apeurés et choqués.

Les coups sont reconnus, la violence en réunion et le port d'armes également. Celui qui avait le poing américain avait également consommé des stupéfiants.