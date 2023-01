Laval : un ancien élu du Front National condamné à six mois de prison avec sursis pour injures publiques

Jean-Christophe Gruau ancien élu de la ville de Laval et ancien du Front National

Jugé en novembre 2022, Jean-Christophe Gruau est condamné par le tribunal correctionnel de Laval, à six mois de prison assortis intégralement à du sursis pour injures publiques envers Bruno Bertier, le premier adjoint de la ville. Il est accusé de l'avoir insulté entre 2020 et 2022, sur son compte Twitter.

" Tata Bertier ", " Laval le fion ", " Ta gueule Bertier, on en peu plus de tes histoires de tdc... " Les insultes avaient notamment fusé lors de la campagne municipale de 2020. Deux associations, SOS homophobie et La Gom'53, s'étaient constituées parties civiles. L'ancien du Front National doit leur verser 1€ symbolique.

Le premier adjoint Bruno Bertier tiendra une conférence de presse à 16h ce jeudi.