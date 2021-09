Laval : un appel à témoins après une disparition inquiétante d'une femme de 83 ans

Une résidente de l'Ehpad Notre Dame de la Miséricorde, rue du Paradis à Laval (Mayenne), est portée disparue depuis dimanche 5 septembre soir. Elle a fugué de son logement vers 17 heures et n'a pas été vue depuis. La police, la gendarmerie et les services de santé sont alertés mais un appel à témoins est lancé pour disparition inquiétante.

Denise BOURDON, âgée de 83 ans, mesure 1 mètre 70. Elle est mince, elle a des cheveux blancs courts et clairsemés. Le jour de sa disparition, elle portait un gilet bleu marine avec des rayures blanches et un pantalon gris clair.

Elle aime se promener en nature, c'est une bonne marcheuse, indique la police.

Elle présente aussi des problèmes de vue et d'audition mais elle est partie sans ses appareils auditifs. Elle peut avoir l'air un peu perdue et craintive et ne pas répondre à son nom de personnes en raison de troubles cognitifs.

Si vous avez des informations ou si vous avez pu croiser cette dame, signalez vous au commissariat de Laval au 02 43 67 81 81.