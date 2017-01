Laval : un exhibitionniste confondu grâce à sa plaque d'immatriculation

Il se baladait nu sous son manteau et a agressé plusieurs femmes.

Il n'a visiblement pas eu peur du froid... Cet homme de 43 ans, marié et père de deux enfants, a sévi en début de semaine dans les rues de Laval. Il se promenait nu sous son manteau et s'exhibait devant des passantes. Il a agressé plusieurs femmes, notamment du côté de la gare. L'une d'elles a relevé sa plaque minéralogique et a porté plainte au commissariat. L'homme a été arrêté jeudi et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les faits et à dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas été capable de contrôler ses pulsions. Il devra s'expliquer devant un officier de police judiciaire le 26 mai prochain.