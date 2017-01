Laval : un faux accident de voiture au lycée Réaumur pour la prévention routière

Une voiture faussement accidentée avait été mise dans la nuit de jeudi à vendredi dans la cour du lycée Réaumur Buron. Objectif : retenir l'attention et faire passer un message aux lycéens sur les dangers de la route sous alcool.

Pas de tôle froissée, mais l'effet produit par la mise en scène avait tout de l'accident typique. Il faut dire que le plan était minutieusement préparé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Sébastien Tessier, en formation pour devenir enseignant à la sécurité routière, a ramené le véhicule près de l'arbre. Avant de déposer tout autour des bouteilles d'alcool vides. Le tout en plein milieu de la cour du lycée Réaumur Buron de Laval. Objectif clair : sensibiliser les 2 000 écoliers aux dangers de la conduite sous alcool.

Malgré l'aspect factice de l'accident, les élèves ont été alertés, voire inquiets. Ils ont pris de nombreuses photos sur leur téléphone pour ensuite partager l'information avec les amis ou leurs familles. Le pari est donc réussi pour la préfecture et la sécurité routière du département, de mèche dans l'opération. Le soir-même la supercherie a été dévoilée aux élèves. A partir de lundi, ils auront droit à des présentations et des témoignages plus classiques sur la sécurité routière. Depuis le 1er janvier, 3 personnes ont déjà été tuées sur les routes mayennaises.