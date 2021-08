Laval : un homme agressé en pleine rue pour "avoir mal regardé" des passants

Un homme d'une quarantaine d'années a été agressé dans le centre de Laval, mercredi midi, sans raison apparente : les auteurs des coups lui ont reproché de "mal regarder" leurs compagnes et leurs enfants, avant de s'en prendre à lui.

Un quadragénaire a été agressé en pleine rue à Laval, mercredi midi, par deux hommes : blessée, la victime a 15 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

L'homme était assis sur un banc quand deux individus, âgés de 20 ans et d'une cinquantaine d'années, lui ont reproché de regarder avec insistance leurs conjointes et leurs enfants. Le quadragénaire répond alors qu'il regardait simplement dans le vide, et refuse de quitter les lieux comme l'exigent ses agresseurs : ils lui assènent alors un coup de poing puis un coup de tête dans le visage.

La victime a une dent et son appareil dentaire cassés. Interpellés, les auteurs des faits devront passer devant le tribunal correctionnel de Laval le 25 janvier prochain pour répondre de ces faits de violences : le plus jeune était déjà connu des services de police.