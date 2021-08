Laval : un homme condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir menacé un passant avec un couteau

Il avait tenté d'extorquer de l'argent à un passant avec un couteau à Laval avant de le frapper. Les faits se sont déroulés mardi 10 août dans le centre-ville : un homme de 37 ans a été condamné cet mercredi après-midi à 10 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval. Le prévenu a affirmé que c'était lui la victime mais il ne s'attendait pas à ce qu'une photo contre lui.

1000 euros de dommages et intérêts

Il est environ 20 heures, ce mardi 10 août. La victime se balade seule sur le quai Jéhan Fouquet, à Laval. Le prévenu de 37 ans arrive alors derrière lui, très alcoolisé. Il lui tape sur l'épaule pour lui demander de l'argent. La victime refuse, le trentenaire sort un couteau.

Dans sa version, le prévenu affirme qu'il n'a fait que se défendre, que c'est lui qui était menacé. Sauf que la victime prend en photo son agresseur. Sur le cliché, on voit l'homme qui est debout, de face : il fait un pas en avant, le couteau à la main. L'agresseur assure qu'il n'a fait que répondre aux coups, ensuite. Mais entre l'heure de la photo et le moment où il frappe la victime, il avait tout le temps de fuir la scène. Ses arguments n'ont pas su convaincre le juge, surtout que le Lavallois a déjà 18 condamnations à son casier judiciaires, dont plusieurs pour agressions avec un couteau. Le tribunal correctionnel de Laval l'a donc jugé coupable pour tentative de vol et pour agression.