Un Lavallois condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence sur un voisin âgé

Un homme de 26 ans a été condamné ce mardi à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour des faits de violence en état d'ivresse sur un voisin âgée en août 2021. Le Lavallois avait poussé un voisin après une fête alcoolisée à Meslay-du-Maine. Avec huit mentions à son casier judiciaire, il a également une obligation de travail, de soin et d'indemniser la victime.

Des insultes, une poussette et 45 jours d'ITT

Ce 28 août dernier, le prévenu est en soirée à Meslay-du-Maine, au sud de Laval, c'est l'été et la période se prête aux soirées alcoolisées. Il est tard ce samedi soir, le bruit commence à être insupportable pour le voisin (la victime, il est largement plus âgé que le groupe de jeunes), il leur demande de faire moins de bruit car il travaille le lendemain. On lui répond que personne ne travaille un dimanche. La victime décide alors de sortir et de faire baisser le volume sonore aux jeunes très alcoolisés.

Des insultes fusent, "vous m'emmerdez bande de cons", aurait lancé la victime, "tu vois quoi papi", aurait répondu la sœur du prévenu. Une petite altercation éclate entre la sœur et la victime. Voyant que le ton monte et que sa sœur est menacée, le prévenu "voit rouge" et vient pousser ce voisin mécontent. Ce dernier tombe et se blesse, fracture d'une vertèbre et 45 jours d'ITT prescrit par le médecin qu'il consulte.

"Il a poussé ma sœur"

"On lui a dit qu'on allait rentrer mais avec l'alcool ma sœur s'emporte vite", tente de se justifier le prévenu de 26 ans. "Pourquoi l'avoir poussé ?", demande alors le président. "C'est parce qu'il a poussé ma sœur", répond le Lavallois à la barre. "Vous avez une idée de votre consommation d'alcool ce soir-là ?", continue le président, "non" répond le prévenu.

Il présente en réalité un taux d'alcoolémie de 0,54 g d'alcool dans le sang indique la procureure de la République, mais ce n'est pas le plus alcoolisé du groupe détaille l'avocat du prévenu. Il reconnaît partiellement les faits puisque pour lui, ce n'était pas son intention de lui faire mal, il souhaitait simplement défendre sa famille. "Quand il est tombé, je me suis excusé mais je ne sais pas s'il a entendu", regrette le Lavallois qui écope donc de quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans avec une obligation de soins, de travailler et d'indemniser la victime.