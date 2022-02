Laval : un homme condamné à trois mois de prison pour des violences sur sa compagne

Un homme de 45 ans condamné à treize mois de prison dont neuf avec sursis ce jeudi par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour des violences avec récidive sur sa compagne. Les faits se sont déroulés le 13 janvier dernier à Renazé, près de Craon. Il était alcoolisé au moment des faits et a enfreint son contrôle judiciaire en revenant au domicile conjugal. Il était en détention lors de son audience ce jeudi, incarcéré depuis le 28 janvier 2022, car il avait violé son contrôle judiciaire pour une peine datant de 2019 et présente de multiples mentions à son casier judiciaire, sept condamnations entre 2006 et 2019 pour des conduites en état alcoolique, un prévenu qui reconnait dans son box avoir des problèmes avec l'alcool.

Un contexte tendu dans le couple

Ce jour-là, le 13 janvier 2022, après une raclette très arrosée, l’homme veut se coucher, il va chercher sa femme qui refuse d'aller au lit. Il la frappe alors à plusieurs reprises, des coups de pieds, des gifles, ça faisait huit jours qu’il était saoul et qu'il n'arrivait pas à dessaouler mentionne-t-il à son avocate. Sa compagne ne dépose pas plainte mais se rend chez le médecin pour faire constater ses blessures. Sept jours d’ITT (interruption temporaire de travail) ont été prescrits.

Le prévenu conteste d'abord les faits en audition, lui parle de gifles ou de coup de coude non intentionnel mais ne se souvient plus vraiment. "Tu étais sobre toi alors je te fais confiance ma chérie", affirme-t-il en regardant sa compagne. "Y-a-t-il eu d’autres incidents avant ça ?" demande la présidente à la compagne, "pas tant que ça", répond elle, pourtant "il vous insulte, vous humilie et vous a poursuivi un jour avec de l’acide, que se passera-t-il quand il reprendra la boisson ?" continue la présidente. "Je ne serai plus en danger Madame la présidente", promet-elle. Son compagnon précise toute fois dans le box que ce n'était pas de l'acide mais de l'eau minéralisée pour mettre dans des moteurs, "c'était juste pour lui faire peur" à ce moment-là ajoute-t-il. "Vous imaginez votre fils de 18 ans derrière votre cercueil Madame ?" demande alors très crument le procureur ? Là, elle peine à répondre.

Trois mois sous bracelet électronique

La peine de trois mois de prison ferme a été aménagée avec le port d'un bracelet électronique. Le prévenu ressort donc libre mais portera ce bracelet pendant trois mois et vivra chez son fils. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et de se présenter au domicile conjugal. Également détenteur d’une arme à feu, il a l’interdiction de la porter pendant deux ans.