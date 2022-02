Laval : un homme de 27 ans condamné à de la prison avec sursis pour avoir insulté et menacé des gendarmes

Un homme de 27 ans, originaire de Laval en Mayenne, a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval à trois mois de prison avec sursis pour avoir insulté et menacé des policiers à Laval. Alcoolisé, il avait dégradé un camion et une pompe à essence du Leclerc de Laval en août 2021.

Un homme de 27 ans, originaire de Laval en Mayenne, a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval à trois mois de prison avec sursis pour avoir insulté et menacé des policiers à Laval. Il avait été interpellé après avoir dégradé une pompe à essence du magasin Leclerc de Laval en août dernier. L'individu ne se souvient de pas grand-chose car il était très alcoolisé.

Il tente de siphonner un réservoir et arrache un compteur de la pompe à essence

Il présente un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang à 8h ce matin du 21 août. Il se rend au magasin Leclerc pour mettre de l'essence mais à cette heure-ci, c'est encore fermé. L'homme décide donc de s'attaquer au réservoir d'un camion garé à côté mais il n'y arrive pas. "Vous comptiez voler du carburant ?", lui demande la présidente. "Non, si j'avais voulu le faire, je serais venu équipé", répond le prévenu. "Oh, on ne vous dit pas que vous êtes un as du crime non plus, c'était surtout pour le dégrader ce camion ?" continue la présidente, "oui", concède le jeune homme.

Il insulte copieusement les gendarmes

Après le camion, le prévenu arrache un compteur d'une pompe et reprend la route en faisant tomber la barrière derrière lui, sans prendre d'essence. Avertis, les gendarmes l'interpellent dans la foulée. Le Lavallois les insulte copieusement tout au long du trajet vers le commissariat, les menace et insulte aussi leurs deux compagnes, qu'il connaît visiblement puisqu'il donne des noms. "Vos deux femmes gagnent plus que moi" en faisant des faveurs sexuelles, lance le jeune homme aux deux gendarmes, ou encore "je sais où vous habitez" leur dit-il.

"S'il n'y avait pas eu d'outrage, vous ne seriez pas là", lui lance le procureur pendant ses réquisitions, "je présente mes excuses", lui répond le prévenu, "je n'étais pas dans mon état normal". Il aura l'occasion de se racheter lors d'un stage de citoyenneté. En plus de sa peine avec sursis, l'individu va devoir verser 700 euros aux deux gendarmes insultés. Le Lavallois a été relaxé pour les faits de dégradation par le tribunal.